Behörden alarmiert: Wien als Terroristen-Hochburg

Die Aufregung bei „Krone“-Lesern über den hier „gestrandeten“ Finanzchef der „Revolutionären Volksbefreiungspartei-Front“ ist groß. Wie berichtet, kann der Türke trotz abgesessener Haftstrafe und aberkannten Asyls nicht in seine Heimat abgeschoben werden. Er wäre – so die EU-Behörden – in seiner Heimat ja politisch verfolgt. Und so lebt der Mann unbehelligt im Herzen Wiens!