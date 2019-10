Die zweite Heimat des Handball-Teamchefs

Start in die Trainerkarriere

Als Spieler beendete er hier seine beeindruckende Laufbahn (drei Champions-League-Titel, EM-Silber) und machte an der Mur seine ersten Gehversuche als Spielertrainer. „Es war nicht immer leicht. Als ich als Trainer begonnen habe, hab ich gleich neun Spiele in Folge in Graz verloren. Aber HSG-Manager Michi Schweighofer hat mich immer aufgebaut.“