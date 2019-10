Flughafen-Chef: „Grünwähler fliegen am häufigsten“

„Luftfahrt an Pranger zu stellen, ist unsinnig“

In Österreich übten die Politiker der Grünen in der Klimadebatte zuletzt immer wieder scharfe Kritik an Projekten an diversen Flughäfen, wie zum Beispiel der geplanten dritten Piste in Schwechat oder dem Umbau des Flughafens Innsbruck. Ofner kann der Kritik nichts abgewinnen. „Wenn man auf die Fakten schaut, ist der Flugverkehr weltweit für 2,7 Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich, für 0,52 Prozent in Europa, für 0,16 Prozent in Österreich“, sagte der Flughafen-Wien-Chef im Interview mit der „Presse“. Auch wenn morgen keine Flugzeuge mehr starten, wäre das CO2-Problem laut Ofner bei Weitem nicht gelöst. „Auch die Luftfahrt muss etwas beitragen, aber sie allein an den Pranger zu stellen, ist unsinnig.“