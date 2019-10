„Bachelor“-Playmate ist lieber nackt als eloquent

Zweimal ist Tanja Brockmann beim Casting für den deutschen „Bachelor“ bereits gescheitert. Kein Wunder, dass sie nun, da sie es in die Schweizer Version der Kuppelshow geschafft hat, gleich in die Vollen ging. Schon in der ersten Folge hüpfte die 31-Jährige splitternackt unter die Dusche - vielleicht um die Verständigungsprobleme mit dem feschen Rosenkavalier gekonnt zu überspielen?