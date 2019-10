Weiße Kreuze für Verkehrstote auf Kärntens Straßen

Wie jedes Jahr nimmt der Autofahrerklub ARBÖ auch heuer die Zeit rund um die Allerheiligen-Feiertage zum Anlass, um durch das Aufstellen von weißen Kreuzen an Kärntens Straßen den Verkehrstoten zu gedenken und vor den vielfältigen Gefahren im Straßenverkehr zu warnen. Kärntenweit werden in den nächsten Tagen insgesamt rund 200 weiße Kreuze postiert. Sowohl an jenen Stellen, an denen heuer Verkehrsteilnehmer ihr Leben lassen mussten, aber auch an Orten, wo in den letzten Jahren schreckliche Unfälle Opfer gefordert haben.