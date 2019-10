Nachbarn retten 78-Jährige vor Erstickungstod

Der Brand war am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr in der Küche des Einfamilienhauses in St. Florian ausgebrochen. Eine 78-jährige Frau bemerkte, dass das Gefrierfach in ihrem Kühlschrank auftaute und verständigte daraufhin die Nachbarn, um ihr beim Ausräumen des Kühlschrankes zu helfen.