Österreicher (67) starb bei Wandertour in Nepal

Was ein sportlicher Abenteuerurlaub im Himalaya-Gebirge in Nepal hätte werden sollen, endete für eine Gruppe von Österreichern in einem furchtbaren Drama. Nach dem Essen blutete Wilhelm W. (67) plötzlich aus der Nase, kollabierte und verstarb. Eine Obduktion soll nun die rätselhaften Todesumstände klären.