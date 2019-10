„The Outer Worlds“: Launch-Trailer zum SciFi-RPG

Publisher Private Division und Entwickler Obsidian Entertainment (u.a. „Fallout: New Vegas“, „Pillars of Eternity“) haben den offiziellen Launch-Trailer zu ihrem am 25. Oktober für Xbox One, PS4 und PC erscheinenden SciFi-Rollenspiel veröffentlicht. Dieser gewährt weitere Einblicke ins Spiel, darunter die verschiedenen Charakterklassen.