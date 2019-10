Trabis hupten für Hasselhoff „Looking for Freedom“

Hasselhoff trat bereits am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, im Rahmen seiner „Freedom! The Journey Continues Tour“ in der Hauptstadt auf. Im Mai hatte der Sänger den Wunsch geäußert, in diesem Jahr erneut bei der Silvesterparty am Brandenburger Tor auftreten zu wollen. Auf Nachfrage hieß es nun, dass hänge von seinem Terminplan ab. Derzeit sehe es so aus, als würde er zum Jahresende in Großbritannien auf der Bühne stehen.