„Hasi“ stoppt Pleitenserie, ManCity jetzt Zweiter

Southampton hat in der Premier League vorerst den Negativlauf gestoppt. Nach drei Niederlagen in Folge rangen die vom Steirer Ralph Hasenhüttl trainierten „Saints“ am Samstag dem Mittelständler Wolverhampton ein 1:1 ab. Österreichs U21-Teamkapitän Kevin Danso kam ab der 82. Minute zu einem Kurzeinsatz. Southampton liegt nach neun Spielen mit acht Punkten auf dem 17. Platz. Meister Manchester City hat indes den zweiten Platz hinter Liverpool erfolgreich verteidigt