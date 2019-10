Seit 35 Jahren ein wichtiger Lebensretter

Über 5600 Menschen in Tirol werden vom Hausnotruf des Roten Kreuzes betreut. Im vergangenen Jahr gab es über 80.000 Alarmierungen, in mehr als 3200 Fällen mussten Patienten ins Krankenhaus gebracht werden. „Das System wurde damit in unzähligen Fällen zum Lebensretter für erkrankte, vergiftete oder verunfallte Personen“, schildert Rupert Stöckl, Obmann des Roten Kreuzes Innsbruck. Anlässlich des diesjährigen 35. Jubiläums soll nun eine breit angelegte Info-Kampagne über die Funktion des kleinen Knopfes informieren – und in weiterer Folge noch mehr Leben retten.