AMS startet eine Jobbörse für Flüchtlinge

Das AMS Salzburg will am Mittwoch mit einer landesweiten Jobbörse den Arbeitskräftemangel bekämpfen: 770 Asylberechtigte und Migranten rittern am WIFI Salzburg um Jobs. „Papier ist immer geduldig, bei einer Börse kann man hingegen gleich den Arbeitnehmer kennenlernen“, sagt Chefin Jacqueline Beyer über ihr aufwändiges Pilotprojekt. Für die Börse wurden für über 900 Asylberechtigte und Migranten Profile erstellt – also für all jene, die einen positiven Asylbescheid haben. Asylwerber werden mangels Arbeitserlaubnis nicht vermittelt.