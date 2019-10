Seniorenheime haben nix übrig für Verschwendung

Wie schaffen es die Köche, die Abfall-Menge so stark zu reduzieren? Dank eines laufenden standardisierten Monitorings der monatlichen Ausspeise- und Abfallmengen. So haben sie immer genau im Blick, wie viel in der Mülltonne landet. Bei „Restlessen“ werden übrig geblieben Lebensmittel verwertet, die Bewohner entscheiden selbst über Beilagen und Portionsgrößen und wenn du viel gekocht wurde, dürfen sich auch die Mitarbeiter und andere Gäste bedienen. So landen etwa die Palatschinken vom Vorabend am nächsten Tag als Frittaten in der Suppe.