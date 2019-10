Vorwürfe rund um „Hilfsdienste“ von Schülern

Schon seit Langem kämpfen die Landwirtschaftlichen Schulen um passende Praxisbetriebe im Land. Denn einerseits stellen sich immer weniger Unternehmen für Praktikanten zur Verfügung, und andererseits sind die Arbeitsbedingungen nicht immer die einfachsten. Von der Unterbringung in Gastarbeiterbaracken oder auch Arbeitstagen von bis zu 18 Stunden ist hinter vorgehaltener Hand die Rede. Jetzt wandte sich aber auch der Vater eines ehemaligen Schülers an die „Krone“ und prangerte neben einem Fall von schwerem Mobbing auch einen Fall von dubiosem Lohndumping an. Ein Lehrer und Veterinärmediziner aus dem Bezirk Tulln soll mehrere Schüler für ein unbezahltes Praktikum „angestellt“ haben. „Die Jugendlichen werden seit Jahren ohne Bezahlung über drei bis vier Monate eingesetzt.