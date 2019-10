Dieser „Sarg“ verwandelt Körper nach Tod in Baum

Unternehmen will „Bezug zum Gedenken verändern“

Ein nachhaltig produzierter, schadstofffreier Holzsarg muss zwar nicht unbedingt weniger nachhaltig sein, als die „Capsula Mundi“. Was sich verändert soll, sei vielmehr das Verständnis. Teil des Projekts sei die Vorstellung, dass der Friedhof zu etwas anderem wird, erklärt Mitgründer Raoul Bretzel in einem Video des Unternehmens. Er glaubt, dass anstatt auf den Friedhof in einen Wald zu gehen, um verstorbenen Angehörige oder Freunde zu besuchen, „die Wahrnehmung und unseren Bezug zum Gedenken verändern würde“.