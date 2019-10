U21 mit Vorfreude auf Quali-Kracher gegen England

Nach einem perfekten Start in die EM-Qualifikation steht Österreichs U21-Fußball-Nationalteam vor der größten Bewährungsprobe. Die ÖFB-Talente fordern am Dienstag in Milton Keynes Gruppenfavorit England. Die Österreicher führen die Qualifikationsgruppe 3 mit neun Punkten aus drei Spielen an, die „Young Lions“ (2 Spiele, 6 Punkte) sind auch noch ohne Punktverlust.