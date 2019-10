Feuerwehren bei Großübung im Alarmzustand

Teilnehmer gefordert

Bei der Übung fuhren die Kat-Züge in einen jeweils anderen Bezirk und trainierten dort an rund einem Dutzend Stationen schützen, retten und bergen in allen Variationen: Ein Ziel war, möglichst viele der rund 1000 Teilnehmer möglichst oft zum Einsatz kommen.