Reifen rutschte in Kurve weg - Sturz!

Der 39-jährige Tiroler fuhr am Sonntagmittag in Innsbruck auf der Brennerstraße in südliche Richtung. In der so genannten „Retterkurve“ rutschte er aus bisher unbekannten Gründen mit dem Hinterreifen weg, stürzte und schlitterte nach links in die Leitschiene. Der Motorradlenker wurde erheblich verletzt und von der Rettung in die Klinik Innsbruck verbracht.