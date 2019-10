Wolfsberger ist jüngster Uni-Rektor in Deutschland

Der St. Pauler Ehemalige hat Katholische Fachtheologie, Religionspädagogik und Kunstgeschichte studiert und promovierte 2009 zum Doktor der Theologie. Im selben Jahr wurde er zum Diakon geweiht. In seiner Amtszeit will er vor allem die interdisziplinäre Arbeit an drängenden Fragestellungen fördern sowie auch den Dialog der Kirche mit der Gesellschaft.