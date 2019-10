„Ocean Race“: Mit der Sisi“ einmal um die Welt

„Unter dem Motto ,Building a Team for our Dream‘ haben wir die letzten sechs Monate hart gearbeitet, um unseren Traum zu erreichen. Aber es sind noch einige Klippen zu umschiffen“, so Kircher, der Freitag in Portopiccolo an der italienischen Adria nicht nur sein Team, sondern vor allem auch die V065-Segelyacht präsentierte. Weil ihre Namensgeberin Kaiserin Elisabeth war, mussten LH Peter Kaiser und Skikaiser Franz Klammer als „standesgemäße“ Paten für „Sisi“ fungieren.