SAK-Jubel: „Jetzt sind wir auch rechnerisch durch“

Zerfahren war die Partie in Grünau: Dembele brachte die Hausherren standesgemäß in Front (39.) - er hatte Endletzberger außenrum überholt, am anfangs unsicheren Austria-Ersatzkeeper Nöhmer ins lange Eck eingeschoben. Violett agierte nach der Pause mit Dreierkette, kam auf, Pukrabek glich aus (52.). Die Aigner-Crew verlor den agilen Torschützen (Zerrung), konnte sich oft nur mit teils hartem Einsteigen behelfen. Folge: Scheibenhofer (Ampelkarte, 66.) bescherte Violett eine Überzahl. Aus der die Austria aber kein Kapital schlug, gar noch Joker Paulik - zweimal Gelb binnen 90 Sekunden - verlor. „Wir sind über den Punkt froh“, erklärte Aigner.