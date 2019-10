Seilbahner schwören sich auf die neue Saison ein

300 Millionen Euro an jährlichen Investitionen

Wie berichtet, investiert die Seilbahnbranche rund 300 Millionen Euro pro Jahr – in Beschneiungsanlage, aber auch in Sicherheit und Komfort auf den Skipisten. „Die Frage dabei wird sein, ob die Politik gerade in den vergangenen Jahren wirklich verstanden hat, dass ohne uns nix geht. Weder in Sachen Wertschöpfung, noch in Sachen ländlicher Lebensraum und Arbeitsmarkt und schon gar nicht in Sachen Tourismus. Wir müssen hellhörig bleiben: Denn wenn immer wieder und öfter von over tourism die Rede ist, sieht man, dass es nicht alle gut mit uns meinen.“ Besonders wachsam will man bei den Pkw-Fahrverboten sein: Diese seien „potenziell geschäftsschädigend“.