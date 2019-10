Katzenberger leidet an Herzrhythmusstörungen

Abweichende Herzschläge

Die Wahl-Mallorquinerin enthüllte in einem Gespräch mit RTL, dass sie an Exrtrasystolen leidet, das sind abweichende Herzschläge, die außerhalb des physiologischen Herzrhythmus auftauchen: „Das fühlt sich an wie so ein kleiner Paukenschlag, der gegen die Brust donnert“, verriet Daniela. Die medizinische Störung ist etwas, weshalb die Katze schon oftmals mit Angstzuständen zu kämpfen hatte.