Lazaro über Stimmung: „Muss uns sch***egal sein“

3:1 gegen Israel: Österreichs Nationalteam fuhr am Donnerstag einen enorm wichtigen Sieg in der EM-Qualifikation ein. Valentino Lazaro, der Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1, stand nach der Partie den Medien Rede und Antwort. Der Inter-Mailand-Legionär sprach unter anderem über seinen Treffer und die Zuschauerzahlen. Nur 26.200 Fans kamen ins Ernst-Happel-Stadion. „Natürlich ist es schöner, wenn mehr Fans kommen. Aber im Endeffekt muss es uns scheißegal sein“, so die klare Ansage von Lazaro.