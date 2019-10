Ex-„GNTM“-Beauty posiert oben ohne am Strand

Während ihre Fans in der Heimat schon zum ersten Mal in diesem Herbst ein wenig frösteln, ist Elena Carrière während ihres Urlaubs in Mallorca offenbar so heiß, dass sie sogar ihr Bikini-Oberteil ablegen muss. Oben ohne posierte die Ex-„GNTM“-Beauty jetzt nämlich am Strand von Cala Major - und versandte die sexy Urlaubsgrüße kurzerhand via Instagram.