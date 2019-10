Obdachloser (56) gestand Diebstähle und Einbrüche

Von Bewohner vertrieben

Die Erhebungen ergaben, dass der Mann am Vormittag bei einem Diebstahlversuch aus einer Garage bei einem Einfamilienhaus von der Bewohnerin vertrieben wurde. Er konnte jedoch aus einem geöffneten Biohofladen die Lebensmittel und Kleingeld aus einer Handkasse, an der der Schlüssel steckte, stehlen. Zum Diebstahl der Lebensmittel ist der 56-Jährige geständig. Den Diebstahl des Münzgeldes leugnet er.



Zwei weitere Taten gestanden

In der Befragung gestand der Mann zwei bislang ungeklärte Einbrüche in einen Milchautomaten in Vöcklabruck. Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Wels an.