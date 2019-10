Wettlauf gegen Zeit verloren: Alaba fehlt ÖFB-Team

Nun ist es also fix: David Alaba wird beim EM-Quali-Duellen gegen Israel am Donnerstag (20.45 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) aufgrund seines Haarrisses in der Rippe nicht zum Einsatz kommen. Anders als zunächst angenommen wird der angeschlagene Bayern-Star jedoch im Stadion sein und die Mannschaft unterstützen.