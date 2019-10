Bub (9) von Mühlrad unter Wasser gedrückt

„Das kleine Mädchen ist eine wahre Heldin!“, erzählt Alfred E. Gemeinsam mit seinem Bekannten Gerhard L. war er am Tennisplatz in Neu-Feffernitz in der Gemeinde Paternion, als sie plötzlich die Hilfeschreie der Sechsjährigen hörten. Eigentlich wären die Männer schon gar nicht mehr dort gewesen; der Tennisplatz ist bereits in der Winterpause. Zum Glück waren sie an diesem Nachmittag aber mit Aufräumarbeiten beschäftigt.