David Hasselhoff surfte auf Fan-Welle

Gespaltene Lager

Wobei man innerhalb der Fans zwei Gruppen unterscheiden musste. Die eingefleischten „Knight Rider-Fans“ und die „Baywatch“-Anhänger. Doch was beide „Fan-Lager“ einte, war die glühende Verehrung für „The Hoff“. Und der Superstar aus Amerika enttäuschte seine Fans nicht. Zum Konzertbeginn tauchte er plötzlich im Publikum auf. Schmetterte alle großen Hits („I’ve been looking for freedom“) und machte Österreich eine Liebeserklärung auf der Bühne: „Mein aller erstes Konzert spielte ich in Wiener Neustadt, ich bin mittlerweile zehnmal hier aufgetreten und mache oft in Salzburg Urlaub.“