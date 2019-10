19-Jährige von Pkw am Zebrastreifen erfasst

Ein 20-Jähriger aus Leonding hielt am 9. Oktober, um 06.27 Uhr, seinen Pkw bei der sogenannten „Meixnerkreuzung“ am rechten Linksabbiegestreifen der Haidfeldstraße vor dem Schutzweg an und ließ seine 19-jährige Freundin aussteigen. Sie ging vor den Pkw auf den Schutzweg und überquerte bei Grünlicht auf dem Schutzweg die Fahrbahn. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 28-Jähriger aus Traun hinter dem Pkw des 20-Jährigen.