Höchste Präzision bei Transport der Meisterwerke

Die Kunstwerke kommen in großen, extra für genau diese Bilder angefertigten Holzkisten, in denen sie nochmals in schützendes Spezialmaterial gehüllt sind. Mit Handschuhen wird jedes Bild ausgepackt und sofort an den Untersuchungstisch gebracht, wo ein Zustandsprotokoll erstellt und mit dem vorherigen verglichen wird: Kam es beim Transport zu neuen Schäden? Risse, Wellen, Flecken? Schließlich ist der Transport für Kunstwerke gefährlich und belastend.