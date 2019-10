Land Salzburg will Wölfe nicht mehr schützen

Herdenschutzhunde und Hirten sind zwar Teil des Managementplans, aber hierzulande schier unmöglich einzusetzen. Stock spricht die aktuelle Debatte über die Einführung eines 12-Stunden-Tages an. „Unsere zumeist Nebenerwerbsbauern leisten bis zu 18 Stunden am Tag. Zusätzliche Arbeit ist keine Option.“ Ebenso wenig sinnvoll sei die Errichtung von Zäunen in diesem steilen Gebiet.