Grazer Brücke wird abgerissen - Neubau auf Schiene

Derzeit sind in Graz zehn Brücken - inklusive Eisenbahnbrücke und exklusive Fußgängerbrücken - zu finden. Zwei davon fallen optisch auf: Die historische Weinzöttlbrücke und die beleuchtete Brücke am Kalvariengürtel. Jene in der Innenstadt dagegen sind eher unscheinbar. Durch den Altstadtschutz ist der Bau einer neuen Brücke sensibel geworden, sagte Stadtplanungsvorstand Bernhard Inninger. Gerade deshalb soll die neue Brücke nicht zu spektakulär sein. Der Entwurf der Wiener schaffe diese Gratwanderung, so Inninger.