Skrupelloser Tigerhandel in Litauen aufgedeckt

Auf dem Gelände der Händler, die laut "Vier Pfoten" legal und offiziell einen Zoo betreiben, seien Tigerwelpen isoliert in finsteren Boxen vorgefunden worden. Die jungen Großkatzen seien öffentlich auf Internetseiten für exotische Haustiere beworben worden. Die Verkäufer hätte sich zudem bereit erklärt, notwendige Dokumente zu fälschen. Die Zuchtstation in Litauen sei kein Einzelfall, so Ioana Dungler, Leiterin des Wildtier-Bereichs bei der Tierschutzorganisation. "Der kommerzielle Handel mit Tigern in Europa und der Export in den asiatischen Raum ist zu einem Multimillionen-Geschäft geworden."