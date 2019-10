Wohnhaus in Flammen: Zwei Männer gestorben

Ein Brand in einem Mehrparteienhaus in Neufeld an der Leitha im Burgenland hat in der Nacht auf Dienstag zwei Todesopfer gefordert. Nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) fanden Einsatzkräfte zwei reglose männliche Personen vor und brachten sie ins Freie. „Beide sind noch vor Ort verstorben“, sagte eine LSZ-Sprecherin.