Fahrzeug fing während der Fahrt Feuer

„Am Samstagabend geriet der Pkw eines 55-jährigen Mannes aus dem Bezirk Villach während der Fahrt auf der B 85 in der Gemeinde St. Jakob im Rosental im Bereich des Motors in Brand“, heißt es seitens der Polizei. Der Mann hielt das Fahrzeug in einer Ausweiche an und konnte gerade noch aussteigen.