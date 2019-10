Bernie Sanders erlitt Herzinfarkt

Sanders hatte am Dienstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Las Vegas Beschwerden in der Brust verspürt. Die Wahlkampfauftritte des Senators waren am Mittwoch bis auf Weiteres abgesagt worden. Zu diesem Zeitpunkt hatte sein Wahlkampfteam mitgeteilt, Sanders habe an einer Arterienverstopfung gelitten, weswegen ihm zwei Gefäßstützen (Stents) eingesetzt worden seien. Von einem Herzinfarkt war zu dem Zeitpunkt noch nicht die Rede.