ÖBB wollen bis 2050 komplett CO2-neutral sein

Die ÖBB bemühen sich weiter um einen Ausbau der Bahnverbindung nach China, also einen Anschluss an die neue Seidenstraße, wobei aus Sicht des ÖBB-Chefs sowohl Wien als auch Budapest Endpunkte werden könnten: „Das wäre in unserem Interesse, weil die ÖBB auch den ungarischen Güterverkehr betreibt“, sagte Andreas Matthä im Gespräch mit der „Wiener Zeitung“.