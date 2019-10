Barcelona vor Verpflichtung von Nobody-Trainer?

Unbekannter Wunschkandidat

Der Argentinier Marcelo Gallardo, derzeit Trainer von River Plate, wird als Favorit auf die Valverde-Nachfolge gehandelt. Der Name ist in Europa ein unbeschriebenes Blatt. Sein bisher größter Erfolg als Trainer war der Gewinn des Copa Libertadores in der vergangenen Saison. Als Spieler war der ehemalige offensive Mittelfeldspieler unter anderem bei AS Moncao und Paris Saint Germain tätig. Außerdem verbuchte er 14 Tore in 44 Spielen für die argentinische Nationalmannschaft.