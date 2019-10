Villachs Bürgermeister vor Gericht

Vor einem Jahr war Albel wegen der Unregelmäßigkeiten bei der Bundespräsidenten-Stichwahl am 22. Mai 2016 am Landesgericht Klagenfurt zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Bereits Tage vor dem eigentlichen Wahltag bereitete der Villacher Abteilungsleiter des Melde- und Standesamtes die Briefwahlauszählung vor, am Wahltag und am Montag danach zählte er sie dann mit Hilfe seiner Mitarbeiter aus - ohne, dass ein Mitglied der Bezirkswahlbehörde anwesend war.