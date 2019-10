Ridgeley zweifelt an George Michaels Todesursache

Todesursache Herzleiden

George Michael war am ersten Weihnachtstag 2016 leblos in seinem Anwesen in Goring-on-Thames in Oxfordshire, etwa 90 Kilometer von London entfernt, entdeckt worden. Der Star war 53 Jahre alt, als er starb. Die Gerichtsmedizin gab später an, der Star sei eines natürlichen Todes aufgrund eines Herzleidens sowie einer Fettleber gestorben. Der Akt wurde geschlossen.