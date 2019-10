Geständnis! Raubüberfall auf Özil endlich geklärt

Ein Verdächtiger hat den fehlgeschlagenen Raubüberfall auf die Fußballstars Mesut Özil und Sead Kolasinac in London gestanden. Der 30-Jährige sagte am Donnerstag vor dem Gericht von Snaresbrook im Nordosten der britischen Hauptstadt aus, er habe die Uhren der beiden Arsenal-Profis stehlen wollen. Das Urteil soll am 1. November fallen. Ein zweiter Verdächtiger muss am Freitag vor Gericht.