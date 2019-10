Haaland in einer Liga mit Drogba und Van Basten

Red Bull Salzburg ist nach den ersten beiden Gruppespielen der Champions-League in aller Munde. Die junge Mannschaft begeistert die Fußballwelt mit ihrem fulminanten Offensivfußball. Ein Spieler sticht ganz besonders hervor: Erling Braut Haaland. Der Norweger bricht derzeit einen Rekord nach dem anderen. Neben der Führung in der Torschützenliste ist er einer von nur vier Spielern, die in ihren ersten beiden Champions-League Einsätzen vier Volltreffer verbuchen konnten.