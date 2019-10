Jolie fühlte sich von Pitt zur Hochzeit genötigt

Laut des Insiders soll Jolie ihr Single-Dasein in vollen Zügen genießen, während Pitt noch immer an den Auswirkungen der Trennung zu knabbern haben scheint. In einem Interview mit dem Sender NPR sagte er: „Der Bruch einer Familie öffnet einem die Augen. Und ich musste für mich verstehen, wo mein Anteil an dem Scheitern lag, und was ich besser machen kann.“