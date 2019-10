Verwandtem mit Messer zweimal in Bauch gestochen

Messerattacke am Montagabend in einer Wohnung in Wallsee in Niederösterreich: Ein 43-Jähriger soll einem 37-jährigen Verwandten mit einem Küchenmesser zweimal in den Bauch gestochen haben. Einem 77-Jährigen versetzte er zudem einen Faustschlag ins Gesicht. Mehrere weitere Personen waren zum Tatzeitpunkt in der Wohnung - darunter auch vier Kinder. Der Verdächtige befindet sich in Haft.