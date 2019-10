Bierfassl-Wette nach „Torflut“ aufgestockt

Beim 3:2 in Thalgau gelang dem 22-Jährigen in der „Ersten“ der erste Doppelpack. Sein Siegestor fiel in Minute 94. „David ist einer, der nicht viele Tore macht, die aber zum besten Zeitpunkt“, weiß Chudoba die Qualitäten des Eigengewächses zu schätzen. Das perfekt ins Straßwalchener Konzept passt. „13 von 19 im Erstekader sind vom Ort, Lugstein und Hofer die einzigen Alten. Wir gehen den jungen Weg, haben im Sommer ein halbes Dutzend ligataugliche Junge von anderen Vereinen zurückgeholt“, betont Chudoba.