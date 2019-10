Drei Herz-Stents eingesetzt, aber keine Reha!

„Wissen Sie, so etwas empfinde ich als eine Frechheit“, ärgert sich Karl Krammer aus Eitzing. Er leidet seit 2013 an Multipler Sklerose, erlitt am 28. August einen Herzinfarkt. Im Welser Klinikum bekam der Innviertler drei Stents eingesetzt. „Die Ärzte dort und die Mediziner im Rieder Spital haben gesagt, ich muss auf Reha.