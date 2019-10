Schwarz-Grün hängt beim Feiern in Tirol alle ab

Ansage an Kurz

Kein Wunder, in Zeiten wie diesen ist schwarz-grünes Knowhow in der Bundeshauptstadt gefragt. Wer denn jetzt in Innsbruck Bürgermeister wird, wenn Willi als Minister nach Wien geht, wollen Journalisten wissen. Die Grünen weichen aus. Nur so viel: „Wenn Bundeskanzler Kurz seinen Kurs fortsetzen will, wie er angekündigt hat, wird es nicht nur fünf Gründe geben, warum die Grünen nicht dabei sind, sondern 27“ - mit so vielen Mandataren ziehen sie wieder ein. Im Zentrum natürlich Spitzenkandidatin Barbara Neßler. Sie wird nicht nur vom grünen Urgestein Eva Lichtenberger geherzt.