Vermisster Segler (70) wohlauf gefunden

Insgesamt waren Samstagmittag noch sechs Schiffe und Boote der rumänischen Seeretter bzw. der Küstenwache im Einsatz. Die rumänischen Behörden waren von der Österreichischen Botschaft in Bukarest eingeschaltet worden, nachdem der Segler letztlich nicht in der Hafenstadt Baltschik an der bulgarischen Schwarzmeerküste einlief.