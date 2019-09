Mopedfahrer (20) bei Crash mit Pkw verletzt

Der 20-jährige Flachgauer bog mit seinem Motorroller von der Andreas-Thalhammer-Straße nach links in die Mondsee Straße ein und kollidierte mit dem Auto eines 42-jährigen Oberösterreichers, der in Richtung Straßwalchen unterwegs war. Durch die Kollision stürzte der 20-Jährige. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und durch das Rote Kreuz in das Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest verlief bei Beiden negativ.